На КАД перед Мурманским шоссе раскидало несколько автомобилей

На КАД перед Мурманским шоссе раскидало несколько автомобилей
Один из автомобилей получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

На Кольцевой автодороге (КАД) перед съездом на Мурманское шоссе в Петербурге столкнулись несколько легковушек. Возможно, причиной стали погодные условия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером вторника, 10 декабря. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Автор публикации отмечает, что пострадали несколько автомобилей, однако точное количество участников аварии неизвестно. Судя по прикрепленным фото и видео, их минимум трое.

Информации о пострадавших пока не поступало. Интернет-пользователи отмечают, что к вечеру температура воздуха ощутимо упала, что могло стать причиной образования гололедицы на дороге. Это, в свою очередь, привело к столкновению. Однако точных причин ДТП не называлось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием легковушки и трамвая на улице Летчика Пилютова.

авария дтп на кад мурманское шоссе санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Главу «Метростроя» Николая Александрова арестовали по подозрению ...
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина будет курировать внутреннюю политику
Amazon обвиняет Трампа в давлении на Минобороны США, из-за чего компания ...
«Я летела на свет»: Понаровская рассказала о клинической смерти
На КАД перед Мурманским шоссе раскидало несколько автомобилей
«Зенит» озвучил стартовый состав на матч с «Бенфикой»
Путин рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем