На КАД перед Мурманским шоссе раскидало несколько автомобилей

На Кольцевой автодороге (КАД) перед съездом на Мурманское шоссе в Петербурге столкнулись несколько легковушек. Возможно, причиной стали погодные условия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером вторника, 10 декабря. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Автор публикации отмечает, что пострадали несколько автомобилей, однако точное количество участников аварии неизвестно. Судя по прикрепленным фото и видео, их минимум трое.

Информации о пострадавших пока не поступало. Интернет-пользователи отмечают, что к вечеру температура воздуха ощутимо упала, что могло стать причиной образования гололедицы на дороге. Это, в свою очередь, привело к столкновению. Однако точных причин ДТП не называлось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием легковушки и трамвая на улице Летчика Пилютова.