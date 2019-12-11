В Сосновом Бору пешеход угодил под колеса иномарки

В Сосновом Бору пешеход угодил под колеса иномарки
Фото: vk.com / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург

Мужчина остался жив, но ему пришлось отправиться в больницу.

Все случилось вечером 10 декабря. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург». Авария произошла на улице Академика Александрова в Сосновом Бору. Мужчина 36 лет переходил дорогу, когда на него наехал «Шевроле», управляемый 23-летним водителем. Уточняется, что светофора не было, а пострадавший был в темной одежде и без светоотражателей – это могло сделать его незаметнее.

Пешехода госпитализировали – врачи диагностировали перелом голени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Новочерскасской» загорелись трамвайные провода. Затор на путях стал причиной пробки – многим горожанам приходится пересаживаться на другие виды транспорта, они рискую опоздать на работу.

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