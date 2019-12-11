Каршеринг подбил иномарку на 8-й Красноармейской

Каршеринг подбил иномарку на 8-й Красноармейской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 декабря в Адмиралтейском районе произошло ДТП с участием каршеринга.

ДТП произошло на 8-й Красноармейской улице, недалеко от гимназии №272

Как сообщили очевидцы, каршеринг подбил встречный автомобиль. От удара иномарка влетела в дорожный знак.

«Яндекстакси, поворачивая налево подбил встречный автомобиль, 8 Красноармейской у школы № 272», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на остановке около станции метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Автобус столкнулся с маршруткой.

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