У метро «Елизаровская» произошло ДТП с общественным транспортом

На остановке около станции метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Автобус столкнулся с маршруткой.

«Автобуса и маршрутка устроили ДТП на перекрестке проспекта Елизарова и улицы Бабушкина, около метро», — рассказали очевидцы сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях из соцсетях видно, что у маршрутки разбилось заднее стекло.

Из-за ДТП две полосы автомобильного движения оказались перекрытыми.