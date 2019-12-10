У метро «Елизаровская» произошло ДТП с общественным транспортом

На остановке около станции метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Автобус столкнулся с маршруткой.
«Автобуса и маршрутка устроили ДТП на перекрестке проспекта Елизарова и улицы Бабушкина, около метро», — рассказали очевидцы сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На фотографиях из соцсетях видно, что у маршрутки разбилось заднее стекло.
Из-за ДТП две полосы автомобильного движения оказались перекрытыми.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто. Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.