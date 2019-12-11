В Петербурге маленькая девочка пожаловалась полиции на пьяную мать

Десятилетний ребенок рассказал страшные подробности их семейной жизни.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, девочка обратилась в полицию во вторник. Она рассказала, что ее вместе с младшей сестрой не пускают домой. Девочка обвинила в происходящем пьяную мать, которая закрыла дверь и не открывает. При этом малышка уточнила, что и не особо хочет возвращаться, так как женщина их избивает.

Сотрудники правоохранительных органов передали детей отцу и начали проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе задержали местного жителя, до смерти избившего мужчину.