В Петербурге маленькая девочка пожаловалась полиции на пьяную мать

В Петербурге маленькая девочка пожаловалась полиции на пьяную мать
Фото: Pixabay

Десятилетний ребенок рассказал страшные подробности их семейной жизни.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, девочка обратилась в полицию во вторник. Она рассказала, что ее вместе с младшей сестрой не пускают домой. Девочка обвинила в происходящем пьяную мать, которая закрыла дверь и не открывает. При этом малышка уточнила, что и не особо хочет возвращаться, так как женщина их избивает.

Сотрудники правоохранительных органов передали детей отцу и начали проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе задержали местного жителя, до смерти избившего мужчину.

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