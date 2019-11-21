В Красносельском районе задержали местного жителя, до смерти избившего мужчину

В Красносельском районе задержали местного жителя, до смерти избившего мужчину
Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и области, подозреваемого изобличили в содеянном. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Красносельского района Санкт-Петербурга задержали 26-летнего жителя Красного Села, подозревающегося в избиении, повлекшем смерть.

Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября. Во время рейда полицейские обнаружили труп 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возле одного из домов по улице Спирина в Красном Селе. Стражи порядка оперативно, в тот же день, задержали подозреваемого.

Им оказался 26-летний молодой человек, проживающий в Красном Селе. Его изобличили в том, что он нанес пострадавшему удары руками и ногами такой тяжести, что последний скончался. Это произошло около 3:00 18 ноября.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на набережной Фонтанки совершили нападение на прохожего.

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