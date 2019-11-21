На набережной Фонтанки на мужчину напали: полиция ищет преступников

В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки в арке дома № 117 ночью с понедельника на вторник неизвестные совершили нападение на мужчину. Преступников было двое.

Злоумышленники украли наручные часы и сумку у 36-летнего мужчины. В сумке находился мобильный телефон, документы, кошелек с деньгами.

«Его избили и похитили наручные часы и сумку, в которой находились мобильные телефоны, документы и кошелёк, в котором было 5250 рублей», — написали пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В сообществе отметили, что полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Выборге полиция задержала поджигателей суда. Сейчас они оба находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.