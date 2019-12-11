В Петербурге задержали наркодилера из Брянска с килограммом наркотиков

На заднем сидении обнаружили сумку, в которой лежали свертки с наркотиками общей массой один килограмм.Фото: Pixabay

На заднем сидении обнаружили сумку, в которой лежали свертки с наркотиками общей массой один килограмм.Фото: Pixabay

В Кировском районе полицейские задержали автомобиль, в котором двое безработных мужчин перевозили наркотики.

Как стало известно gazeta.spb.ru, наряд полиции остановил KIA Stinger, за рулем которого находился 26-летний житель Брянской области. Рядом с ним находился 27-летний петербуржец.

На заднем сидении обнаружили сумку, в которой лежали свертки с наркотиками общей массой один килограмм.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленобласти правоохранители обнаружили легковой автомобиль с запрещенными веществами. В ходе осмотра полицейские нашли пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Выяснилось, что это смесь нескольких наркотиков.