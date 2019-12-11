В Петербурге задержали наркодилера из Брянска с килограммом наркотиков

В Петербурге задержали наркодилера из Брянска с килограммом наркотиков
На заднем сидении обнаружили сумку, в которой лежали свертки с наркотиками общей массой один килограмм.Фото: Pixabay

В Кировском районе полицейские задержали автомобиль, в котором двое безработных мужчин перевозили наркотики.

Как стало известно gazeta.spb.ru, наряд полиции остановил KIA Stinger, за рулем которого находился 26-летний житель Брянской области. Рядом с ним находился 27-летний петербуржец.

На заднем сидении обнаружили сумку, в которой лежали свертки с наркотиками общей массой один килограмм.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленобласти правоохранители обнаружили легковой автомобиль с запрещенными веществами. В ходе осмотра полицейские нашли пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Выяснилось, что это смесь нескольких наркотиков.

брянск наркодилер наркотики
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Метрострой» остался без гендиректора после ареста Александрова
Адвоката Соколова донимают звонками пранкеры «из ФСБ»
Антициклон принесет холода в Петербург
В Петербурге пенсионерка заявила о беременности 16-летней внучки
На рынке ипотеки в Петербурге заметили опасный тренд
В Петербурге у бизнесмена угнали Jeep Grand за 1,5 млн рублей
Житель Тюмени приехал в Петербург на наркотический шоппинг
Жительница деревни Мухоловка лишилась вещей на миллион рублей