Полиция разыскивает насильника подростка в Невском районе

Девочка утверждает, что не была знакома с преступником.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как сообщили gazeta.spb.ru, все случилось во вторник в Невском районе Санкт-Петербурга. Некий мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку в квартире, а затем скрылся с места происшествия. Школьница рассказала об инциденте матери, а та отправилась в отделение. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Напоминаем, что недавно нашлись подозреваемые в убийстве и изнасиловании 10-летней жительницы Волосов. Преступление было совершено еще 8 лет назад – все это время поиски виновных не увенчивались успехом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору нашли подозреваемых в групповом изнасиловании. Полиция задержала четверых подозреваемых в преступлении мужчин в возрасте от 20 до 33 лет. Все они являются гражданами Узбекистана.