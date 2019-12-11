Житель Тюмени приехал в Петербург на наркотический шоппинг

На Ладожском вокзале Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего жителя Тюмени. В карманах у мужчины лежали шесть пакетиков с наркотиками.
Вещество изъято в ходе личного досмотра. При себе у тюменца было 600 г наркотиков, расфасованных по 100 г, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Выяснилось, что мужчина приехал в Петербург для покупки запрещенных веществ. Наркотики он приобрел через «закладки», расположенные в разных районах Ленобласти. Общая стоимость товара составила 240 тыс. рублей.
Как полагают правоохранители, мужчина намеревался перепродать наркотики в Тюмени. Однако совершить задуманное ему не удалось в связи с задержанием.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 26-летнего жителя Брянской области с 1 кг наркотиков.