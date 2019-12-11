Жительница деревни Мухоловка лишилась вещей на миллион рублей

Жительница деревни Мухоловка лишилась вещей на миллион рублей
Неизвестный вынес из дома украшения и деньги. Фото: pixabay

Злоумышленники украли у женщины деньги и украшения.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как стало gazeta.spb.ru, все случилось в деревне Мухоловка несколько дней назад. Злоумышленники проникли в частный дом и вынесли оттуда 280 тысяч рублей, 230 евро, 700 долларов и золотые украшения на полмиллиона рублей. Женщина уверяет, что преступников было двое. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к совершению преступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ранее судимый мужчина украл из храма пожертвования прихожан на 3 миллиона. Злоумышленником оказался безработный и судимый 28-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

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Жительница деревни Мухоловка лишилась вещей на миллион рублей