Жительница деревни Мухоловка лишилась вещей на миллион рублей

Злоумышленники украли у женщины деньги и украшения.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как стало gazeta.spb.ru, все случилось в деревне Мухоловка несколько дней назад. Злоумышленники проникли в частный дом и вынесли оттуда 280 тысяч рублей, 230 евро, 700 долларов и золотые украшения на полмиллиона рублей. Женщина уверяет, что преступников было двое. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к совершению преступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ранее судимый мужчина украл из храма пожертвования прихожан на 3 миллиона. Злоумышленником оказался безработный и судимый 28-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.