В Петербурге пенсионерка заявила о беременности 16-летней внучки

Девочку мог насиловать житель Кемеровской области.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилая женщина обратилась в отделение с заявлением о беременности 16-летней внучки. Она считает, что ее насиловал 17-летний житель Кемеровской области в поселке Славянка. Полиция уже установила личность подозреваемого в преступлении. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пока что никаких более подробностей не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция разыскивает насильника подростка в Невском районе. Над 15-летней девочкой надругался малознакомый мужчина в квартире, а затем покинул место происшествия.