На пересечении Руставели и Пискаревского автобус влетел в ограждение перед светофором

Утром 11 декабря в Петербурге автобус въехал в ограждение на пересечении Руставели и Пискаревского.

По словам очевидцев, ДТП не машет остальным участникам движения. Они также рассказали, что службы еще не приехали. «На пересечении Руставели и Пискаревского проспекта, Автобус въехал в ограждение. Служб нет,движению мешает,так как находиться прямо перед светофором», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на остановке около станции метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Автобус столкнулся с маршруткой.