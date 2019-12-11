Житель Петербурга получил шесть лет колонии за квартирную кражу

Сестрорецкий районной суд приговорил жителя Петербурга к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Он обвиняется в квартирной краже.

Суд установил, что обвиняемый проник в квартиру дома по ул. Володарского через балкон и похитил имущество на общую стоимость более 360 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Подсудимый признал своею вину.

Отмечается, что он был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений на территории Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга задержала женщину, которая подозревается в краже чужого имущества на сумму около 1 миллиона рублей.