Житель Петербурга получил шесть лет колонии за квартирную кражу

Сестрорецкий районной суд приговорил жителя Петербурга к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Он обвиняется в квартирной краже.
Суд установил, что обвиняемый проник в квартиру дома по ул. Володарского через балкон и похитил имущество на общую стоимость более 360 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Подсудимый признал своею вину.
Отмечается, что он был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений на территории Петербурга.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга задержала женщину, которая подозревается в краже чужого имущества на сумму около 1 миллиона рублей.