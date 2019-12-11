Под Владивостоком столкнулись 48 машин

Под Владивостоком столкнулись 48 машин
Фото: pixabay.com

Причиной инцидента стали погодные условия – идет снег, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем сообщает ГИБДД. Все случилось на девятом километре трассы автодороги Хабаровск – Владивосток – поселок Новый – Де Фриз. Там из-за плохой видимости столкнулись около 50 автомобилей – как именно все произошло, не уточняется. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента и помогают пострадавшим. Семь человек получили травмы, все остались по счастливой случайности живы.

Движение на участке дороги временно ограниченно. Тем, кто хочет доехать до Владивостока, лучше выбирать другие пути. В ГИБДД отмечают, что из-за снега с начала дня поступило 61 сообщение об авариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке Замшиной и Бестужевской улиц столкнулись две легковушки.

владивосток дтп
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