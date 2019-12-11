На перекрестке Замшиной и Бестужевской улиц столкнулись две легковушки

Утром 11 декабря на пересечении Замшиной и Бестужевской улиц произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водители не рассчитали дистанцию при совершении поворота.

«Не поделили перекресток Замшиной и и Бестужевской улиц», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Удар был не очень сильным, поэтому жертв удалось избежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на остановке около станции метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Автобус столкнулся с маршруткой.