После ДТП на «Коле» госпитализировали двух людей

После ДТП на &#171;Коле&#187; госпитализировали двух людей
Двух водителей госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Участниками аварии стали три автомобиля. Все остались живы, но есть травмированные.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось утром на 161-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, виновником инцидента является водитель «Хендая», которые ехал в Мурманск. Он пошел на обгон, из-за чего столкнулся с «Шевроле» – машину от удара откинуло на встречную полосу, где произошла «встреча» с «Тойота». В результате травмы получили водители последних двух автомобилей. Их госпитализировали, но в каком состоянии – не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Руставели и Пискаревского автобус влетел в ограждение перед светофором.

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