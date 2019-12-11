После ДТП на «Коле» госпитализировали двух людей

Участниками аварии стали три автомобиля. Все остались живы, но есть травмированные.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось утром на 161-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, виновником инцидента является водитель «Хендая», которые ехал в Мурманск. Он пошел на обгон, из-за чего столкнулся с «Шевроле» – машину от удара откинуло на встречную полосу, где произошла «встреча» с «Тойота». В результате травмы получили водители последних двух автомобилей. Их госпитализировали, но в каком состоянии – не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Руставели и Пискаревского автобус влетел в ограждение перед светофором.