Рядом с Большим домом на Шпалерной загорелся Mercedes

Рядом с Большим домом на Шпалерной загорелся Mercedes
Из автомобиля идет серый дым.Фото:vk.com/spb_today

Утром 11 декабря на Шпалерной улице загорелся Mercedes.

Инцидент произошел рядом с Большим домом на Шпалерной.

«Рядом с Большим Домом на Шпалерной горит Мерседес», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Причины возгорания выясняются. Из автомобиля идет серый дым.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга вспыхнуло грузовое авто Scania. Транспортное средство удалось потушить, однако у него сгорели все возможные части.

Mercedes пожар происшествие
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