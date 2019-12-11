Рядом с Большим домом на Шпалерной загорелся Mercedes

Утром 11 декабря на Шпалерной улице загорелся Mercedes.

Инцидент произошел рядом с Большим домом на Шпалерной.

«Рядом с Большим Домом на Шпалерной горит Мерседес», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Причины возгорания выясняются. Из автомобиля идет серый дым.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга вспыхнуло грузовое авто Scania. Транспортное средство удалось потушить, однако у него сгорели все возможные части.