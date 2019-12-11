Адвокат Соколова считает, что он мог убить из-за лекарств от простуды

Также защитник просит общественность раньше времени не осуждать преподавателя, обвиняемого в убийстве.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Адвокат Александр Почуев рассказал об основной линии защиты Олега Соколова. Он делает все, чтобы общественность перестала распространять негатив об обвиняемом, потому что это влияет на ход дела. Адвокат подчеркивает, что подозреваемый раскаивается.

«Сейчас важен общественный вердикт, а он уже вынесен,»

— отметил Почуев.

Защитник убежден, что Соколов совершил преступление в состоянии аффекта. На него многое давило – судебные разбирательства с оппонентом Понесенковым, а также он принимал лекарства, которые могли повлиять на его поведение.

При этом Почуев считает, что имеет место быть самооговор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвоката Соколова донимают звонками пранкеры «из ФСБ». «Они пытались любой ценой выведать «пикантные» моменты следственных действий и линии защиты», — приводит слова Почуева АБН.