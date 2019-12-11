Адвоката Соколова донимают звонками пранкеры «из ФСБ»

Адвоката Соколова донимают звонками пранкеры &#171;из ФСБ&#187;
Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, Александр Почуев рассказал о телефонной атаке. Неизвестные донимают его звонками в попытке выяснить «пикантные моменты» расследования.

Звонящие представляются журналистами и друзьями Соколова из ФСБ и МВД. Однако никому из них, по словам адвоката, пока не удалось добыть информацию.

«Они пытались любой ценой выведать «пикантные» моменты следственных действий и линии защиты», — приводит слова Почуева АБН.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки, с которой он состоял в отношениях. Историка задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки вместе с отрезанными женскими руками. По версии следствия, Соколов застрелил девушку и расчленил её труп. В квартире доцента нашли обезглавленное тело, голову и окровавленную пилу.

Решением суда Олег Соколов заключен под стражу до 8 января. Из Петербурга его перевели в СИЗО-2 «Бутырка» в Москве, а затем в центр имени Сербского. Там он пробудет до 31 декабря.

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