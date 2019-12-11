Завершено расследование нападения на дом Памфиловой

CК РФ завершил расследование нападения на дом председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Совершившего нападение признали психически нездоровым. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Подозреваемым является Ахад Карабалаев. По версии следствия, с 2014 года он находится на территории страны без постоянного места жительства и дохода. СК предложил направить его на принудительное лечение.

Напомним, 6 сентября в дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой проник неизвестный и ударил ее электрошокером. Инцидент произошел в городском округе Истра в Московском области.

Злоумышленник в маске совершил нападение и скрылся. В частный дом он пробрался через окно.

Как сообщили в МВД Российской Федерации, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Производство начато по статье УК РФ о разбое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова высказалась против создания в Ленинградской и Псковской областях «дачных» избирательных участков на выборах губернатора Петербурга.