Женщина украла из бутика на Петроградской балетки Gucci

Из бутика в Петроградском районе украли балетки стоимостью 10 тыс. рублей фирмы Gucci.

В полицию поступило заявление о пропаже женских балеток известного бренда из магазина одежды на Гатчинской улице.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По подозрению задержали 40-летнюю неработающую женщину, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина признала вину, однако балетки не вернула, сказав, что потеряла их.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудникам транспортной полиции, работающей на территории аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга, обратись 33-летняя женщина с сообщением о пропаже рюкзака.