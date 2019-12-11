Женщина украла из бутика на Петроградской балетки Gucci

Женщина украла из бутика на Петроградской балетки Gucci
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Из бутика в Петроградском районе украли балетки стоимостью 10 тыс. рублей фирмы Gucci.

В полицию поступило заявление о пропаже женских балеток известного бренда из магазина одежды на Гатчинской улице.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По подозрению задержали 40-летнюю неработающую женщину, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина признала вину, однако балетки не вернула, сказав, что потеряла их.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудникам транспортной полиции, работающей на территории аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга, обратись 33-летняя женщина с сообщением о пропаже рюкзака.

Gucci балетки кража
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