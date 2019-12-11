Автокран задел ГАЗель на Партизанской улице

Автокран задел ГАЗель на Партизанской улице
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Днем 11 декабря в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием ГАЗели и автокрана.

ДТП произошло на перекрёстке Партизанской улицы и Салтыковской дороги. Как сообщили очевидцы, автокран задел ГАзель.

«Печалька у Газельки на перекрёстке Партизанской улицы и Салтыковской дороги, Автокран с главной решил посмотреть, что везёт Газель. Объезд Газели по встрече», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автокран попал в кювет на съезде с внешней стороны КАД Санкт-Петербурга. Дизельное топливо разлилось по земле, но пожара не произошло.

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