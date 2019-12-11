Объем операций по выводу денег зарубеж сократился на 552 млрд

За девять месяцев 2019 года зарубеж было выведено около 522 миллиардов рублей, с 2017 года данный объем сократился в 3 раза. Об этом в Совете Федерации рассказал глава Росфинмониторинга. Число данных операций в этом году снизилось почти в два раза.
«Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель (число операций) упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», — рассказал глава ведомства.
«На сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд рублей», — рассказал Юрий Чиханчин.
В правоохранительные и надзорные органы направили больше 560 материалов.
Также возбудили 11 уголовных дел.
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