Строительные копании в Петербурге банкротятся

На данный момент в Санкт-Петербурге работают почти 150 крупных и средних компаний. Из данного количества каждая пятая становится банкротом. Об этом сообщают данные анализа АО «Финам».

В декабре текущего года не менее 30 строительных компаний оказались на стадии банкротства. Их выручка составляет от 100 млн рублей. Самыми крупными из данных компаний являются «СПАРК», ООО «СВБилдинг» и другие, об этом рассказывает РБК.

Количество генподрядчиков в сегменте жилищного строительства снизилось. Рентабельность данного бизнеса близится к нулю, отмечают эксперты.

Гендиректор «ЭталонСтрой» рассказала, что данная ситуация сложилась из-за «обеления» экономики и ужесточения законодательства, а также требований надзорных органов к генподрядчикам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты просят не передавать спортивную школу РПЦ. Школу в Выборгском районе пытались выселить еще в августе 2019 года. Власти предлагали ей переехать в здание на Сиреневом бульваре, но его депутат считает неподходящим. Тихонова просит найти более удачное помещение для занятий спортом и только потом отдавать спортивную школу в распоряжение прихода Спасо-Парголовского храма.