Депутаты просят не передавать РПЦ здания спортивной школы в Выборгском районе

Чиновники хотят, чтобы сначала детям выделили новое помещение, а потом уже отдавали церкви здание.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. С предложением выступила депутат Надежда Тихонова. Она отметила, что спортивную школу в Выборгском районе пытались выселить еще в августе 2019 года. Власти предлагали ей переехать в здание на Сиреневом бульваре, но его депутат считает неподходящим. Тихонова просит найти более удачное помещение для занятий спортом и только потом отдавать спортивную школу в распоряжение прихода Спасо-Парголовского храма.

Инициативу поддерживать не стали, но за происходящим обещал наблюдать вице-губернатор Владимир Кириллов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РПЦ получит здание спортшколы в Выборгском районе. Отмечается, что оно изначально принадлежало церкви. Заявление подтвердили документы.