«Ленту» на Бабушкина эвакуировали из-за влетевшего в магазин авто

Автомобиль KIA 11 декабря въехал в здание магазина «Лента» на улице Бабушкина, 125 в Петербурге. Посетителей оперативно эвакуировали.

В результате происшествия резина авто задымилась. Магазин наполнило дымом и сильным запахом гари, что и стало причиной эвакуации, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу сети гипермаркетов «Лента».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Водитель, как оказалось, продолжал давить на газ даже после остановки авто. Причины его поведения неизвестны. Автомобилист направлен на медицинское освидетельствование.

Никто не пострадал. Магазин в настоящее время работает в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине «Лента» на Обводном канале упал стеллаж с алкоголем. По словам очевидцев, избежать травм удалось по счастливой случайности.