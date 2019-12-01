«Ни дня без происшествий»: в «Ленте» упал стеллаж с алкоголем и чуть не зашиб покупателей

&#171;Ни дня без происшествий&#187;: в &#171;Ленте&#187; упал стеллаж с алкоголем и чуть не зашиб покупателей
Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы уже боятся ходить в магазин – они убеждены, что место проклято.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свидетели выложили фотографии с места происшествия и отметили, что в «Ленте» на Обводном канале упал стеллаж с алкоголем. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя некоторые уверяют, что от увиденного у них случился инфаркт.

«Вот именно поэтому раньше было запрещено днем в зале работать с штабелёром или погрузчиком»,

— отметил один из пользователей.

Другие же призывают очевидцев не делать фото, а бежать в магазин с тарой и собирать алкоголь к Новому году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Лента» прокомментировала массовое отравление сотрудников. С 3 по 4 ноября 40 сотрудников центрального офиса компании «Лента» обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, 22 человека были госпитализированы.

лента обводный канал
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