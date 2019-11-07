«Лента» прокомментировала массовое отравление сотрудников

Компания «Лента» прокомментировала отравление сотрудников центрального офиса компании в Петербурге на улице Савушкина, 112.

С 3 по 4 ноября 40 сотрудников центрального офиса компании «Лента» обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, 22 человека были госпитализированы.

«Лента» начала собственное расследование причин массового отравления сотрудников центрального офиса. В офисе компании проводятся профилактические мероприятия. Компания подчёркивает, что все сотрудники столовой офиса имели медицинские книжки», — сообщили в компании.

После массового отравления Управление Роспотребнадзора по Петербургу решило провести эпидемиологическое расследование. В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не соблюдаются температурный режим и сроки хранения продуктов, мясо не имеет маркировки, отсутствуют медкнижки у сотрудников и т.д. Роспотребнадзор обследовал работников пищеблока и организовал дезинфекционные мероприятия. Составлен протокол о приостановлении деятельности столовой. Материалы направлены в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что меньше чем за сутки в Петербурге госпитализировали 13 сотрудников центрального офиса «Ленты». Работников массово настигла острая кишечная инфекция.