Петербуржцев судят за контрабанду наркотиков из Перу

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело о контрабанде наркотиков из Республики Перу. Запрещенные вещества пытались переслать почтой.

Перед судом предстанут двое мужчин. Их обвиняют в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Обвинительное заключение по делу утверждено, сообщает Прокуратура Петербурга.

Как полагает следствие, петербуржец связался с неустановленным соучастником из Перу. Тот переслал ему более 330 гр наркотиков для дальнейшего сбыта.

Злоумышленник привлек к преступлению второго фигуранта. Мужчина должен был выступить в роли получателя посылки на почте.

Границу России посылка пересекла в декабре 2018 года. Обнаружить запрещенные вещества удалось сотрудникам таможни. Мужчин задержали в начале января 2019 года при получении посылки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ладожском вокзале в Петербурге задержали 30-летнего жителя Тюмени. В карманах у мужчины лежали шесть пакетиков с наркотиками.