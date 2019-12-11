Два суда в Петербурге вновь работают после сообщений о «минировании»

Опасные предметы не были обнаружены. Фото: pixabay

Опасные предметы не были обнаружены. Фото: pixabay

В среду, 11 ноября, из судов Петербурга снова эвакуировали людей из-за сообщений о «минировании».

В двух зданиях петербургских судов были проведены проверки. Опасные предметы не обнаружили. Остальные здания проверяют. В их числе находятся Октябрьский, Смольнинский, Приморский и Куйбышевский суды.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказывает, что Петродворцовый и Сестрорецкий суды вновь работают.