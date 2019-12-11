Два суда в Петербурге вновь работают после сообщений о «минировании»

В среду, 11 ноября, из судов Петербурга снова эвакуировали людей из-за сообщений о «минировании».
В двух зданиях петербургских судов были проведены проверки. Опасные предметы не обнаружили. Остальные здания проверяют. В их числе находятся Октябрьский, Смольнинский, Приморский и Куйбышевский суды.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказывает, что Петродворцовый и Сестрорецкий суды вновь работают.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 57-летнего безработного мужчину. Его подозревают в совершении ложного сообщения об угрозе взрыва на станции метро «Московская». Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.