Два суда в Петербурге вновь работают после сообщений о «минировании»

Два суда в Петербурге вновь работают после сообщений о «минировании»
Опасные предметы не были обнаружены. Фото: pixabay

В среду, 11 ноября, из судов Петербурга снова эвакуировали людей из-за сообщений о «минировании».

В двух зданиях петербургских судов были проведены проверки. Опасные предметы не обнаружили. Остальные здания проверяют. В их числе находятся Октябрьский, Смольнинский, Приморский и Куйбышевский суды.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказывает, что Петродворцовый и Сестрорецкий суды вновь работают.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 57-летнего безработного мужчину. Его подозревают в совершении ложного сообщения об угрозе взрыва на станции метро «Московская». Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
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Два суда в Петербурге вновь работают после сообщений о «минировании»
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