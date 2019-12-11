В Финляндии появилось предприятие компании из Петербурга

Российская компания разместила на территории Финляндии завод по производству беспроводных систем безопасности, а также охранно-пожарной сигнализации.

Предприятие компании «Аргус-Спектр» находится в финском городе Савонлинна и является первым представителем российского предпринимательства на территории города. Планируется, что новый завод будет производить около 500 тысяч охранных систем ежегодно.

Среди специалистов предприятия также есть около ста финнов, которые предварительно проходили обучение в центре профподготовки. В завод «Аргус-Спектра» было вложено около трех миллионов евро. Оценить успешность развития предприятия можно будет через несколько лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Экспофоруме» состоялся 7-й ежегодный Форум субъектов малого и среднего предпринимательства.