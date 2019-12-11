Историк-расчленитесь Соколов не связывался с родными убитой аспирантки

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою 24-летнюю аспирантку, не общался с родственниками погибшей девушки.

Защита родителей жестоко убитой аспирантки рассказала, что Соколов никак не прокомментировал случившееся родственникам погибшей и не заводил разговор о компенсации морального ущерба. При этом адвокат историка утверждал прямо противоположное.

Юрист Александра Бакшеева, представляющая в суде интересы матери Анастасии Ещенко, уверена, что защита Соколова будет стараться убедить суд в невменяемости экс-преподавателя либо в том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, что значительно снизит срок, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвоката Александра Почуева, защищающего Соколова, донимают звонками телефонные пранкеры.