Историк-расчленитесь Соколов не связывался с родными убитой аспирантки

Историк-расчленитесь Соколов не связывался с родными убитой аспирантки
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою 24-летнюю аспирантку, не общался с родственниками погибшей девушки.

Защита родителей жестоко убитой аспирантки рассказала, что Соколов никак не прокомментировал случившееся родственникам погибшей и не заводил разговор о компенсации морального ущерба. При этом адвокат историка утверждал прямо противоположное.

Юрист Александра Бакшеева, представляющая в суде интересы матери Анастасии Ещенко, уверена, что защита Соколова будет стараться убедить суд в невменяемости экс-преподавателя либо в том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, что значительно снизит срок, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвоката Александра Почуева, защищающего Соколова, донимают звонками телефонные пранкеры.

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Историк-расчленитесь Соколов не связывался с родными убитой аспирантки