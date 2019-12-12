В Ульяновке вспыхнул дом на 20″квадратах»

В Ульяновке вспыхнул дом на 20&#8243;квадратах&#187;
Сведения о пострадавших в результате пожара не приводятся. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Постройка полыхала на площади 20 квадратных метров.

Соответствующий сигнал поступил дежурному в среду, 11 декабря, в 20:33. К месту происшествия незамедлительно направили 111 смену пожарно-спасательной части противопожарной службы региона.

Как сообщает в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы тушили пламя около часа. К 21:31 огонь удалось полностью ликвидировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Ленобласти с участием пожилого пешехода. Водитель скрылся с места происшествия.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар частный дом
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