В Ульяновке вспыхнул дом на 20″квадратах»

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Постройка полыхала на площади 20 квадратных метров.
Соответствующий сигнал поступил дежурному в среду, 11 декабря, в 20:33. К месту происшествия незамедлительно направили 111 смену пожарно-спасательной части противопожарной службы региона.
Как сообщает в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы тушили пламя около часа. К 21:31 огонь удалось полностью ликвидировать.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Ленобласти с участием пожилого пешехода. Водитель скрылся с места происшествия.