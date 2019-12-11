В Ленобласти водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

В Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина за рулем автомобиля неизвестной марки сбил пожилого пешехода и уехал.

Инцидент произошел в среду, 11 декабря, на 12-м километре магистрали “Анташи — Ропша — Красное Село». Под колесами автомобиля оказался 59-летний прохожий. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данный момент пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Виновник ДТП не дождался приезда полиции и скорой помощи и скрылся с места аварии. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нарушителя. Обстоятельства произошедшего по-прежнему уточняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после судебного заседания сбежал преступник. Он вырвался во время погрузки в автозак. Мужчину все еще разыскивают.