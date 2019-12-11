Заключенный сбежал из автозака после заседания суда

Заключенный сбежал из автозака после заседания суда
Мужчину не поймали.Фото:pixabay.com

Заключенный сбежал при погрузке в автозак после заседания в суде Санкт-Петербурга. Это произошло у здания Калининского районного суда.

Сбежавшим оказался 44-летний мужчина, который может находиться в доме №9 по проспекту Большевиков, в доме № 24А-6Н по улице Дудко, а также в доме №1 по улице Прогонной. Об этом сообщают в 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент мужчину не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине «Лента» на Обводном канале упал стеллаж с алкоголем. По словам очевидцев, избежать травм удалось по счастливой случайности.

автозак полиция суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Билан отказался от выступления со звездами «Евровидения» в Нидерландах
Заключенный сбежал из автозака после заседания суда
На Гражданке предприниматель отчаянно пытался спасти свой ларек от сноса, ...
Заворотнюк, Зеленский, Децл: Google озвучил топ поисковых запросов россиян
В Финляндии появилось предприятие компании из Петербурга
На территорию Финляндии запретят ввоз некоторых растений
Петербургский художник Loketski поздравил город с Днем Конституции ...
Эксперты выбрали 100 лучших ресторанов Санкт-Петербурга