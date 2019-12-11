Заключенный сбежал из автозака после заседания суда

Заключенный сбежал при погрузке в автозак после заседания в суде Санкт-Петербурга. Это произошло у здания Калининского районного суда.

Сбежавшим оказался 44-летний мужчина, который может находиться в доме №9 по проспекту Большевиков, в доме № 24А-6Н по улице Дудко, а также в доме №1 по улице Прогонной. Об этом сообщают в 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент мужчину не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине «Лента» на Обводном канале упал стеллаж с алкоголем. По словам очевидцев, избежать травм удалось по счастливой случайности.