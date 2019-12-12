Пожарные тушили дом в Шлиссельбурге более часа

В Кировском районе Ленобласти вспыхнул частный дом. Пожарные боролись с огнем более часа.

Соответствующий сигнал поступил дежурному в 3:35. К месту происшествия были направлены восемь человек личного состава на двух спецмашинах. Пламя распространилось на 80 квадратных метрах постройки.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, огонь удалось полностью потушить к 4:45.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Тосненском районе. По неустановленным причинам вспыхнул частный дом. Спасатели боролись огнем ровно час.