В Тарасово местных жителей разбудил ночной пожар

В Тарасово местных жителей разбудил ночной пожар
Дом полыхал на площади 60 квадратных метров. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти пожарные тушили частный дом. Постройка вспыхнула на площади 60 квадратных метров в поселке Тарасово.

Соответствующий сигнал поступил спасателям сегодня, 12 декабря, в 2:07. К месту происшествия незамедлительно направили 13 сотрудников на трех специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, в настоящее время сведения о возможных пострадавших в результате пожара устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Шлиссельбурге. На одном из участков вспыхнул дом на 80 квадратных метров

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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