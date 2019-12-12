В Тарасово местных жителей разбудил ночной пожар

В Выборгском районе Ленобласти пожарные тушили частный дом. Постройка вспыхнула на площади 60 квадратных метров в поселке Тарасово.

Соответствующий сигнал поступил спасателям сегодня, 12 декабря, в 2:07. К месту происшествия незамедлительно направили 13 сотрудников на трех специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, в настоящее время сведения о возможных пострадавших в результате пожара устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Шлиссельбурге. На одном из участков вспыхнул дом на 80 квадратных метров