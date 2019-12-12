Петербурженка завоевала «золото» и побила мировой рекорд на чемпионате Европы по плаванию

В российской сборной было восемь спортсменов из Петербурга. Фото: kfis.spb.ru

В российской сборной было восемь спортсменов из Петербурга. Фото: kfis.spb.ru

Сборная России по плавания успешно выступила на чемпионате Европы в Великобритании. Спортсмены показали отличную подготовку и завоевали 13 золотых медалей.

В российской сборной, которая приняла участие в чемпионате по плаванию в 25-ти метровом бассейне, было восемь спортсменов из Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту города, мировой рекорд и два рекорда России установила Мария Каменева. Девушка завоевала «золото» в смешанной комбинированной эстафете, а также взяла «серебро» на дистанциях 100 метров на спине (56,10) и 100 метров комплексным плаванием (57,59).

Мария и Дарья Устинова стали чемпионками Европы с рекордом континента смешанной эстафете 4х50 вольным стилем. На дистанции 200 метров брассом чемпионкой Европы стала Мария Темникова (2.18,35).

Бронзу чемпионата с рекордом России завоевали Мария Каменева и Дарья Устинова в составе эстафеты 4х50 комбинированная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за победу на Олимпиаде петербургские спортсмены получат пять миллионов. Речь идет об играх, которые состоятся в предстоящем году.