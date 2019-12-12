Развратник увез школьницу из Петербурга в парк и бросил в деревне

Неизвестный увез девочку на машине и надругался над ней в парке. Фото: pixabay.com

Неизвестный увез девочку на машине и надругался над ней в парке. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга неизвестный мужчина посадил девочку в автомобиль. После чего вывез в парк, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 11 декабря обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что её дочь забрали у одного из домов на улице Тамбасова.

Мужчина отвез школьницу в парк и надругался на дней. Опознать местность девочке не удалось.

Следом машина отправилась по дороге «Нарва». Неизвестный высадил школьницу в ста метрах от деревни Кипень в Ленинградской области. После чего скрылся на автомобиле в неизвестном отправлении.

Злоумышленник разыскивается. Ориентировка составлена и направлена в территориальные подразделения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове разыскивают мужчину, который в течение девяти месяцев развращал 14-летнего подростка.