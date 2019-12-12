Суд вынес приговор по делу о хищении музыкального оборудования в Петербурге

Суд приговорил жительницу Петербурга к одному и году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Она обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, а также мошенничестве в крупном размере.

Суд установил, она взяла в аренду оборудование в ООО «Сцена.Звук.Свет», заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Сумма ущерба составила более 600 тыс. рублей. Таким образом она похитила музыкальное оборудование и распорядилась по своему усмотрению, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Подсудимая вину свою признала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении муниципала, которого подозревали в хищении, было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Невского района сообщили, что своими действиями он причинил ущерб в 2,4 млн рублей МО Правобережный.