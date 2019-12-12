Футбольный фанат получил 3 года условно за удар ОМОНовца

Петроградский районный суд вынес приговор по делу Георгия Воеводина. Он был одним из участников столкновения фанатов и ОМОНа на матче «Краснодар» — «Петербург».

Воеводин получил три года условно с испытательным сроком три года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Свою вину он признал и в содеянном раскаялся.

Суд установил, что Георгий Воеводин, будучи пьяным, 3 августа находился на стадионе «Газпром Арена». Во время стычки с правоохранителями он ударил рукой в лицо сотрудника ОМОНа. От чего боец упал на землю и ударился головой. Медики подтвердили, что здоровью ОМОНовца был нанесен вред средней тяжести.

Напомним, 3 августа во втором тайме матча «Зенит» — «Краснодар» болельщики сцепились с ОМОНом. Бойцы усмиряли футбольных фанатов дубинками. Ряд болельщиков после были осуждены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщик «Зенита» проведет 1 год и 8 месяцев в колонии после стычки с ОМОНом 3 августа.