Болельщик «Зенита» за драку с ОМОНом получил почти два года колонии

Болельщик &#171;Зенита&#187; за драку с ОМОНом получил почти два года колонии
Мужчина отсидит реальный срок. Фото: Pixabay

Мужчина ударил ногой росгвардейца после летнего матча.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали в объединенной пресс-службе судов. Мужчина уверяет, что смутно помнит события 3 августа. Он заявил, что хотел пробраться к супруге сквозь толпу, когда стал участником драки. Болельщик упал на землю, ему помогли подняться, а затем он почему-то начал махать ногами и задел росгвардейца. Это все, что осталось в воспоминаниях драчуна. Суд признал его виновным и отправил в колонию на год и восемь месяцев за применение насилия в отношении представителя власти.

Напоминаем, что два участника той же драки отделались штрафами, еще один проведет в колонии один год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак поделился впечатлениями после матча с «Лионом». Главный тренер попросил не хвалить одного Артема Дзюбу, ведь «один в поле не воин».

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Болельщик «Зенита» за драку с ОМОНом получил почти два года колонии