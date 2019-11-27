Семак поделился впечатлениями после матча с «Лионом»

Главный тренер попросил не хвалить одному Артема Дзюбу, ведь «один в поле не воин».

Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился во время пресс-конференции после победы над «Лионом». Он отметил, что нападающий «сине-бело-голубых» хорошо сыграл, но победу принес не только он. Семак заверил, что гордится каждым своим подопечным.

Тренер подчеркнул, что очень важно учитывать состояние каждого футболиста. Ему понравилось, как справлялся Михаил Кержаков и Семак планирует возвращать его в основной состав.

Также специалист заявил, что первый тайм ему понравился больше второго, так как «сине-бело-голубых» было довольно сложно справиться с натиском соперника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» объявил состав на матч с «Лионом». Дзюба и Дриусси выйдут с первых минут.