Водитель на Mazda снес две припаркованные машины на аллее Поликарпова

Водитель на Mazda снес две припаркованные машины на аллее Поликарпова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На аллее Поликарпова водитель, находясь за рулем автомобиля марки Mazda, влетел в три припаркованных машины.

В результате припаркованные автомобили получили повреждения, а у Mazda отвалился передний бампер.

«На аллее Поликарпова снесли 3 припаркованных машины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП на в районе ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.

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Водитель на Mazda снес две припаркованные машины на аллее Поликарпова
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