В Петербурге задержан злоумышленник, который напал на пенсионерку в парадной

В Центральном районе совместно с участковым уполномоченным полиции задержал ранее судимого мужчину без определенного места жительства, который напал на 90-летнюю женщину.

Злоумышленник проследил за пожилой женщиной до ее дома на Воронежской улице и напал на нее в парадной около квартиры. Мужчина начал душить пенсионерку, нанес ей телесные повреждения, похитил деньги и сорвал цепочку. Однако женщине удалось вырваться и закрыться в своей квартире, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сосед пострадавшей, услышав шум, обратился в правоохранительные органы, а затем вышел из квартиры, чтобы остановить преступника, который предпринял попытку сбежать с места преступления.

Наряд вневедомственной охраны и участковый уполномоченный полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали правонарушителя, которого удерживал сосед пенсионерки.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции. Пострадавшая женщина обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи города Кириши в Ленобласти завершили расследовании уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью своей бабушки.