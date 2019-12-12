Кошачий крематорий на Народного Ополчения перестал загрязнять воздух

Предприятие по сжиганию животных на проспекте Народного Ополчения прекратило выброс в воздух опасных загрязняющих веществ, модернизировав печи.

Как сообщает Департамент Росприроднадзора по СЗФО, ведомство пришло к выводу, что крематорий больше не загрязняет воздух, после взятия проб воздуха в ноябре и декабре. Анализы показали, что воздух в районе больше не содержит вредных веществ.

Ранее сотрудники Росприроднадзора зафиксировали повышенное содержание в воздухе вокруг ООО «ПромЭко» оксида азота, диоксида азота и диоксида серы, которые производили печи на предприятии.

Инспекторы обязали компанию провести модернизацию печей. Теперь на них стоят системы дожига отходящих газов на инсенизаторах, что позволяет избавиться от загрязняющих веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ выявила факты загрязнения окружающей среды Петербурга.