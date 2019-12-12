В магазине в Петербурге произошла стрельба из-за сырка

В продуктовом магазине в Петербурге покупатель стал стрелять. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина съел глазированный сырок, не оплатив его. Такой поступок не администрация не одобрила. В результате произошел конфликт. Просьба сотрудников магазина разозлила покупателя.

«Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку», – рассказал продавец.

По предварительным данным, он стал выстрелил из травматического пистолета «Оса». Мужчина скрылся с места происшествия.

Сейчас ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы разыскивают постояльца гостиницы на северо-востоке Москвы, устроившего стрельбу. Одного человека госпитализировали. Стрельба произошла в результате конфликта двух постояльцев. Во время ссоры один из них достал оружие и выстрелил в своего оппонента.