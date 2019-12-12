На Обводном канале три машины собрались в паровозик

Вечером 12 декабря на Обводном канале под Американским мостом произошло ДТП с участием трех автомобилей.

«Паровозик на Обводном канале под Американскими мостами», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам других участников движения, в этом месте сегодня уже происходили ДТП.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль такси протаранил легковушку.