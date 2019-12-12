Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Михалковым и Зыкиной

На Новодевичьем кладбище похоронили экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Попрощаться с бывшим мэром столицы пришли его родные, друзья и бывшие коллеги. Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя.

Юрия Лужкова похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене на 84-м году жизни. Лужков на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Юрий Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.